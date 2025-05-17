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أحمد جودة - القاهرة - صعود المقاولون العرب ووادي دجلة للدوري الممتاز وهبوط منتخب السويس وسبورتيج

أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والثلاثون من مباريات دورى القسم الثانى (ا) دوري المحترفين عن التالي:

-نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين بعد فوزه على فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين سجلهما ابراهيم القاضي في الدقيقة 27 من الشوط الأول وحازم أبوسنة بالشوط الثاني .



- كما صعد فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ بعد تعادله مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد سلبيًا.



- حقق فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه الفوز على فريق منتخب السويس بقيادة ميمي فريد بثلاثية نظيفة عبر عشان نيمار هدفين ومباتشيو ليهبط منتخب السويس رسميا.



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال سجله محمود دعبسه في الشوط الثاني.



- فوز فريق طنطا بقيادة علاء نوح على أسوان بقيادة هيثم الفيل بهدف دون رد سجله ميدو حسام من ركلة جزاء.



- فوز فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف المتولي محمود ليبهط فريق سبورتنج لدوري القسم الثاني.



- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق المصرية للاتصالات بقيادة أحمد نبيل مانجا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم للاتصالات بوريس وتعادل للقناة بهدف اسلام حليمه في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

وأضاف محمود حرشة الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- فوز فريق ديروط بقيادة احمد كشري على فريق لافيينا بقيادة احمد كشري بهدفين نظيفين سجلها محمود عجيب.



- فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق راية بقيادة اشرف توفيق بهدفين مقابل هدف تقدم راية بهدف دون رد في الشوط الأول سجله مروان مجدي وتمكن بروكسي من تسجيل هدفين في الدقيقة الاخيرة من المباراة عن طريق محمد العربي الهدف الأول وأضاف عبد الرحمن الدسوقي الهدف الثاني في الوقت الضائع.

-تعادل فريق الترسانة بقيادة عطية السيد مع فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي سلبيًا.



جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الـ 36:-

1- المقاولون العرب 76 نقطة

2- وادي دجلة 75 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 70 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 68 نقطة

5- السكة الحديد 53 نقطة

6- أسوان 53 نقطة

7- القناة 52 نقطة

8- بروكسي49 نقطة

9- وي 46 نقطة

10- بلدية المحلة 45 نقطة

11- الترسانة 44 نقطة

12- بترول أسيوط 43 نقطة

13- الداخلية 40 نقطة

14- المنصورة 39 نقطة

15- طنطا 37 نقطة

16- ديروط 36 نقطة

17- راية 35 نقطة

18- لافيينا 34 نقطة

19- منتخب السويس 29 نقطة

20- سبورتنج 28 نقطة