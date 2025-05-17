نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد سعودي: قرار التظلمات مكافأة للأهلي وظلم على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعجب الناقد الرياضي السعودي خالد أبوغانم، من قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من النادي الأهلي مثلما تم تطبيقه على نادي الزمالك في الموسم الماضي.

وقال أبوغانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الأندية والمحكمة الرياضية الدولية ستعيد الحق لنادي الزمالك".

وأضاف: "الأمر مُزعج للغاية بسبب عدم تطبيق اللوائح في الدوري المصري ويجب عدم التفريق في تطبيقها والنظام يجب أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

وأوضح: "من وجهة نظري قرار لجنة التظلمات هو مكافأة للنادي الأهلي وعقوبة للزمالك، والفريق يحتاج إلى تدعيمات في الموسم المقبل".