الرياضة

ناقد سعودي: قرار التظلمات مكافأة للأهلي وظلم على الزمالك

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ناقد سعودي: قرار التظلمات مكافأة للأهلي وظلم على الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تعجب الناقد الرياضي السعودي خالد أبوغانم، من قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من النادي مثلما تم تطبيقه على نادي الزمالك في الموسم الماضي.

وقال أبوغانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الأندية والمحكمة الرياضية الدولية ستعيد الحق لنادي الزمالك".

وأضاف: "الأمر مُزعج للغاية بسبب عدم تطبيق اللوائح في الدوري المصري ويجب عدم التفريق في تطبيقها والنظام يجب أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

وأوضح: "من وجهة نظري قرار لجنة التظلمات هو مكافأة للنادي الأهلي وعقوبة للزمالك، والفريق يحتاج إلى تدعيمات في الموسم المقبل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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