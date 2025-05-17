نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام القادمة عقب الهزيمة أمام أستون فيلا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في فخ الهزيمة أمام نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره مانشستر يونايتد، في مواجهة قوية يوم 21 مايو الجاري الموافق الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.