نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، فوزا هاما على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير

افتتح التسجيل، اللاعب إرزي كونسا لصالح أستون فيلا، في الدقيقة 59 بأسيست من زميله واتكينز.

ونجح أبوبكر كامارا مهاجم أستون فيلا، في تسجيل الهدف الثاني في شباك توتنهام، عند الدقيقة 73 من الشوط الثاني؛ بعد تمريرة من روجرز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق استون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.