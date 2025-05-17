نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتناوي: ما يحدث من اتحاد الكرة "فوضى".. وتحصين قرارات الأندية غير قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي المتناوي، المستشار القانوني الرياضي وخبير اللوائح الرياضية، أن تحصين قرارات رابطة الأندية من جانب لجنة التظلمات غير قانوني على الاطلاق.

وقال المتناوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لا أعرف كيف وقعت الأندية على بنود تلك اللائحة، وما يحدث سواء من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية هي فوضى بكل المقاييس".

وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول.

وجاء في بيان اللجنة: “إلغاء القرار الصادر من رابطة أندية القسم الأول بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ مضمونة اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة ٣/صفر، وذلك وفقا للمادة (٤/١٧) من لائحة المسابقة وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباراة المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (۸/۱۷) من لائحة المسابقات”.