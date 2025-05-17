الرياضة

مصطفى إبراهيم: قرار التظلمات "صادم".. والعدالة غائبة عن الكرة المصرية

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مصطفى إبراهيم: قرار التظلمات "صادم".. والعدالة غائبة عن الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد مصطفى إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار لجنة التظلمات بعدم خصم 3 نقاط إضافية من هو صادم للكرة المصرية.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لا توجد عدالة في الكرة المصرية واللوائح لا تطبق على الجميع، وقرار التظلمات صادم ويدل على أنه لا يوجد تطبيق نفس المعايير على الجميع".

وأضاف: "المجاملات أصبحت تسيطر على القرارات في الكرة المصرية ولا يوجد تخطيط وتنظيم في جميع المسابقات أو المنتخبات، ويجب أن يكون معيار العدالة واحد على جميع الأندية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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