ألكاراز يتأهل إلى نهائي روما
بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف ثالثا عالميا) المباراة النهائية لدورة روما لماسترز التنس ذات الألف نقطة بفوزه اليوم على الإيطالي لورنتسو موزيتي بمجموعتين دون رد بواقع ( 6 - 3 و7 - 6).
وسيلتقي ألكاراز في النهائي المقرر بعد غدٍ الأحد المتأهل من مواجهة الإيطالي يانيك سينر (المصنف الأول) والأمريكي تومي بول اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.
ويسعى ألكاراز إلى إحراز لقبه التاسع عشر في مسيرته، والثالث هذا الموسم، بعد تتويجه بطلا في دورتي روتردام الهولندية ومونتي كارلو الفرنسية.
وكان اللاعب الإسباني قد تغلب على موزيتي في نهائي دورة مونتي كارلو الشهر الماضي، ويستعد للدفاع عن لقبه بطلا لرولان غاروس الفرنسية التي ستنطلق في 25 مايو الجاري.
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