نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم نتيجة ديربي الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريقا سموحه والاتحاد السكندرى دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 25 نقطة وسموحه إلى 24 نقطة ولا تزال حظوظ الفريقين كبيرة في البقاء.

وحصل شريف رضا لاعب سموحه على لقب أفضل لاعب في المباراة.

جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين عدا هجمة وحيده لسموحه عن طريق محمد سالم عندما انفرد بالمرمى الاتحاد السكندرى وهو خالى من حارسه الا إنه تباطئ حتى أخرجها المدافعين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وحاول كل فريق خطف نقاط المباراة الثلاثة إلا أن دفاع الفريقين تصدى للهجمات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.