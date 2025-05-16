نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحقق ريمونتادا قوية على الفتح في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بنتيجة 4-3 على نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الفتح وافتتح التسجيل في الدقيقة 15 جاء الهدف الأول سفيان بن دبكة

ونجح لاعبي الفتح في تعزيز هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24 جاء عن طريق سفيان بن دبكة

شهد الشوط الثاني هدف تقليص الفارق لفريق الهلال في الدقيقة 50 جاء عن طريق ناصر الدوسري

عادل لاعبي الهلال النتيجة في الدقيقة 60 وجاء الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري

عاد لاعبي الفتح للمباراة وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 82 عن طريق باتنا

وعادل مرة أخري لاعبي الهلال النتيجة في الدقيقة 85 جاء الهدف الثالث عن طريق ألكساندر ميتروفيتش

انفرد لاعبي الهلال بالمباراة وجاء الهدف الرابع والتقدم في الدقيقة 92 سجله ألكساندر ميتروفيتش

وانتهت المباراة بفوز فريق الهلال السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف

الفوز يرفع رصيد الهلال إلي النقطة 71 ويتجمد رصيد الفتح عند النقطة عند النقطة 33 في المركز الثالث عشر