عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة السابعة لمجموعة بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.
الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - على معلول - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.
الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور - عمر الساعي - أشرف بن شرقي.
الهجوم: وسام أبو على - جراديشار.