نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة السابعة لمجموعة بطولة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف. الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - على معلول - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش. الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور - عمر الساعي - أشرف بن شرقي. الهجوم: وسام أبو على - جراديشار.