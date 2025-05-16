الرياضة

عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

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عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة السابعة لمجموعة بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - على معلول - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور - عمر الساعي - أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو على - جراديشار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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