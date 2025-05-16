نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: ليفربول طلبني قبل صلاح.. وتركت قطر عشان المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق كواليس تلقيه عرض احترافي من نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ربيع ياسين خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان " عبر صفحته الرسمية: "جالي عرض رسمي من ليفربول الإنجليزي.. كان الوسيط طه اسماعيل الحكم الدولي وبلغ مسئولي الاهلي وجالي مصطفي عبده كابتن الفرقة وقالي ليفربول طلبك بالاسم ".

ويضيف ربيع ياسين:" محبش اتكلم عن الأمور دي ووقتها مكنش فيه اعلام يتكلم..انا سبت قطر عشان منتخب مصر ".

وأضاف:"الاهلي قالي في شيخ قطري عايزك بالاسم وفعلا وافقوا على رحيلي وعملت مؤتمر صحفي وروحت لعبت هناك اربع شهور وتألقت ومع ذلك رجعت عشان منتخب مصر كان عايزني في مونديال 90.. وضحيت عشان بلدي ومش بتاجر ولا بقول".