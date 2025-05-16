نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص لرباعي الزمالك المصاب قبل مواجهة بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمود بنتايج، وناصر منسي، وصلاح الدين مصدق، ومحمد شحاتة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للرباعي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.



ويعاني الرباعي من اصابات مختلفة تعرضوا لها خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز، حيث يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، وصلاح الدين مصدق من كدمة في الكاحل، ومحمود بنتايج من إجهاد عضلي، ومحمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

وفي نفس السياق أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.