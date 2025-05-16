نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سبينس، دانسو، ديفيز، ريجليون.

خط الوسط: جراي، أودوبيرت، موري، تيل.

خط الهجوم: هيونج سون.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.