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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسا، ب أو، ماتسين.

وسط الملعب: ماكجين، كامارا، أونانا.

خط الهجوم: واتكينز، روجيرس، أسينسيو.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.