نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك لمدة 15 دقيقة، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة بالتمرير بين اللاعبين.

وحرص أيمن الرمادي على الإشراف على هذه الفقرة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.