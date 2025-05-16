نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم.. القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية فهم على موعد مساء اليوم مع واحدة من أبرز قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الـ37 من البطولة.

وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا، ليس فقط لأنها تجمع بين اثنين من أعرق أندية إنجلترا، بل لأنها تأتي في توقيت حاسم لكلا الفريقين مع اقتراب نهاية الموسم.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر يونايتد وتشيلسي خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم

تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويدخل فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا المباراة بطموحات كبيرة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويملك البلوز 63 نقطة تضعه في المركز الخامس، خلف أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط، في حين يبتعد ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة.

في المقابل، يعاني مانشستر يونايتد من موسم صعب للغاية، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة فقط، ما يجعله يدخل مباراة اليوم بحثًا عن حفظ ماء الوجه أمام جماهيره وإنهاء الموسم بأداء مشرف.

وسط هذه الأجواء، ينتظر الجمهور العربي والعالمي قمة ملتهبة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة قد تحمل الكثير من المفاجآت.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل نادي تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن.

وينتظر أن تشهد المباراة أجواءً جماهيرية مشتعلة، إذ يتسلح تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى انتزاع نتيجة إيجابية في نهاية موسم صعب ويكتسب توقيت اللقاء أهمية خاصة مع احتدام الصراع على المراكز الأوروبية قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد



تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير في العالم العربي، حيث سيتم نقلها حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تملك حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء المنتظر عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، والتي ستقدم تغطية شاملة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يسبق صافرة البداية ويتواصل حتى ما بعد انتهاء المواجهة. كما سيتولى التعليق الصوتي على المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس، المعروف بأدائه الحماسي وقدرته على نقل أجواء الملعب إلى الشاشات.

التشكيل المتوقع لتشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - تشالوباه - كولويل - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فرنانديز - مادويكي - كول بالمر

خط الهجوم: جورج - نيتو

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: فريدريكسون - ليندلوف - لوك شو - كاماسون

خط الوسط: إريكسن - أوجارتي - أماس - ماينو

خط الهجوم: جارناتشو - أوبي



