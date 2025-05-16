نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يكتسح الأقصر بخماسية ويتأهل إلى دوري المحترفين.. رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق مسار FC عروضه القوية وحقق فوزًا كاسحًا على الأقصر بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من دورة الترقي السداسية، ليحسم رسميًا تأهله إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، قبل جولة من نهاية المنافسات.

المباراة التي أُقيمت مساء اليوم جاءت استكمالًا لأداء مسار المتوهج، حيث فرض سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى، وقدم لاعبوه عرضًا هجوميًا رائعًا توّجوه بخمسة أهداف كاملة، أكدت أحقيتهم بالصدارة والتأهل.

هذا الفوز رفع رصيد مسار FC إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد، ليحسم بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد، بعد أن انفرد بالصدارة في الجولة الماضية بفوزه على منافسه المباشر أسمنت أسيوط بنتيجة 3-2.

مسار لم يكتفِ بحسم التأهل فقط، بل قدّم نفسه كأحد أبرز مشروعات كرة القدم الصاعدة في مصر، حيث يُعد هذا الإنجاز ثمرة رؤية طموحة يقودها محمد منصور، مالك أكاديمية رايت تو دريم ونادي مسار، الذي لم يتأخر عن تهنئة الفريق بعد هذا الإنجاز التاريخي.

وأكد منصور أن ما يقدمه الفريق في دورة الترقي يُجسد روح المشروع ويبرهن على قدرة الكرة المصرية على التغيير، عندما تتوافر الرؤية الصحيحة والدعم الحقيقي.

بهذا التأهل، يكتب مسار فصلًا جديدًا في رحلته نحو القمة، ويبدأ رسميًا استعداداته للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل، وهو ما يُعد إنجازًا يُحسب للنادي ولإدارته الفنية والإدارية.