نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة والاتحاد فى ديربي الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى فريقا سموحة والاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

وأعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل سموحة كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعه.

خط الوسط: دوكو دودو، إسلام جابر، عمرو السيسى، محمد سعيد مكرونه.

خط الهجوم: صامويل امادو، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، عبد الرحمن عامر، عبد الكبير الوادي، على عمرو، أحمد خالد، محمد رجب الصافى، الحبيب أحمد حسن، أحمد إيهاب، محمد كونيه.

وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى أيضًا عن تشكيل فريقه وجاء كالاتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانه، محمد المغربى.

خط الوسط: كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، أحمد سمير.

خط الهجوم: يوسف أسامه، عمرو سليمان.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: صبحى سليمان، مصطفى ابراهيم، سمير فكرى، اسلام مرزوق، فادى فريد، مروان داوود، فان ديريك، ايمانويل، عبد الغنى محمد.