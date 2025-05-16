نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصحاب اللون الأصفر يعودون بين الكبار.. رسميا المقاولون العرب ووادي دجلة في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم كلا من المقاولون العرب ووادي دجلة صعودهم رسميا للدوري المصري الممتاز وذلك بعد نهاية مبارايات اليوم في الجولة 36 من دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

وعاد المقاولون العرب بين الكبار من جديد بعد غياب دام لموسم وحيد عقب الهبوط الموسم الماضي بعد فوز على حساب السكة الحديد بثنائية دون رد.

وعلى الجانب اخر عاد وادي دجلة عقب غياب دام لمدة 5 مواسم بعد تعادل سلبي أمام المنصورة ليجاور كبار دوري الأضواء والشهرة بعد الهبوط عام 2021.

ومازالت بطاقة الصعود الثالثة حائرة بين فريقي أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

وعلى الجانب الآخر هبط كلا من نادي سبورتنج ومنتخب السويس لدوري القسم الثاني ب بعد نتائج مخيبة للأمال في دوري المحترفين.