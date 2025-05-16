تامر مصطفى يُعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حاتم سكر - عماد حمدي - محمد عمار - محمد نصر

خط الوسط: محمد خطاري - عبد الرحمن الدح - محمد بيومي - مروان حمدي

خط الهجوم: إيريك تراوري - نادر فرج

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال - عبد الكريم مصطفى- علي الملواني - هشام محمد - محمد عبد السميع - محمد وجدي - أحمد الشيخ - إبراهيم عبد العال - عبد الله السعيد