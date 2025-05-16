أرتيتا يوضح حقيقة خلافه مع المدير الرياضي لـ آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه على وفاق مع أندريا بيرتا، المدير الرياضي الجديد بالنادي الإنجليزي، وذلك حول أهداف أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال جاهز للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث ارتبط بالسلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيغ الألماني، والسويدي فيكتور جيوكيريس هداف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ومواطنه ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل.

ودارت تكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي أن أرتيتا وبيرتا، الذي خلف إيدو في المنصب في مارس الماضي، دخلا في خلاف حول اسم المهاجم الذي يسعى الفريق لضمه.

وفي رده على ذلك قال أرتيتا: حسنا إذا حدث ذلك فهذا يعني أننا لم نشرح أنفسنا بشكل كاف، أو أننا لسنا واضحين بشأن ما نرغب به، وأضمن لكم أن ذلك لم يحدث.

وأضاف: لم يحدث ذلك في خمسة أعوام ونصف مع إيدو وأضمن لكم أنه لن يحدث مع أندريا.

وتابع المدرب الإسباني: لقد تعلمنا الكثير بخصوص الانتقالات وعملنا بشكل جيد للغاية فيما لم يفعل الأخرون ذلك، لذلك علينا التأكد من أننا نختار بشكل صحيح، لكننا جميعا بشر وللأسف لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل.

وأوضح: لكن أندريا شخص طموح وواضح في أفكاره ورؤيته وما نرغب في تحقيقه.