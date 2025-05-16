نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يجتمع باللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز، والعمل بجدية، خلال الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة.



وشدد أيمن الرمادي في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف المباريات الماضية والتركيز في الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة.



وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا للقاء بتروجت في مسابقة الدوري.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.