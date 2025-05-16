نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يتحدث عن مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف داني كارفخال، نجم ريال مدريد، أنه يتطلع بشوق لمواجهة الهلال السعودي في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية 2025 في أميركا.

ومن المتحمل أن يعود القائد الثاني لنادي العاصمة الإسبانية للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.

وقال الظهير الأيمن في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة، بشأن المشاركة في مونديال الأندية: أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة، أتخيلها مشابهة لكأس العالم للمنتخبات، لأن البلد بأكلمه سيشهد البطولة بحماس كبير، أعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا.

وأضاف: تجمع البطولة العديد من الفرق من مختلف أنحاء العالم، وهذا ما يجعلها مميزة للغاية، ونتطلع بشوق لمباراتنا الأولى أمام الهلال السعودي في 18 يونيو المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت ريال مدريد في المجموعة الثامنة بالدور الأول للمونديال، برفقة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي، إذ يخوض مبارياته أيام 18 و22 و26 يونيو القادم.