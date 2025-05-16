ألونسو: أرغب في وداع باير ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، رغبته في إنهاء مسيرته بأفضل طريقة وذلك من خلال الفوز على ماينز في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

وأعلن ليفركوزن الأسبوع الماضي أن ألونسو سيغادر النادي بنهاية الموسم، وذلك رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، وذلك وسط أخبار ربطته بتدريب ريال مدريد الإسباني.

وفي العام الماضي قاد ألونسو فريق ليفركوزن للقبه الوحيد في الدوري الألماني، كما فاز أيضا بلقب الكأس.

ورغم ذلك أنهى ليفركوزن الموسم الحالي في المركز الثاني ببطولة الدوري خلف بايرن ميونخ، وفشل في الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا بعدما خسر أمام أرمينيا بيلفيلد أحد أندية الدرجة الثالثة، في مفاجأة كبيرة في قبل نهائي البطولة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: الشيء الأصعب هذا الموسم كان إدارة التوقعات، الموسم كان مليئا بالتحديات والانتكاسات لكننا حظينا بعام جيد في المجمل، واستغرقنا وقتا حتى نعود إلى مستوانا التنافسي المعهود.

وأضاف: نرغب الآن في الوداع بطريقة جيدة وأن ندخل فترة الصيف بشعور جيد من خلال تحقيق الفوز.