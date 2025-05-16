نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة ولّعت.. انسحاب الأهلي يشعل أزمة كروية جديدة في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحاب الأهلي من القمة يُشعل الجدل.. الزمالك يُصعّد واللجنة الأولمبية تُصدر قرارها

شهد الوسط الرياضي المصري حالة من الجدل والانقسام بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كانت مقررة يوم 11 مارس 2025، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. الانسحاب المفاجئ فتح باب أزمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية، وجرّ خلفه سلسلة من التحركات القانونية والقرارات الإدارية المثيرة للجدل.

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة حينما طلب النادي الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "تكرار الأخطاء التحكيمية" التي أضرت بالفريق خلال المباريات الأخيرة. ورغم أن رابطة الأندية المحترفة وافقت مبدئيًا على طلب الأهلي، فإن اتحاد الكرة قرر تعيين تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، بحجة عدم وصول طلب رسمي في الموعد القانوني.

انسحاب الأهلي ورد الفعل

رفض الأهلي خوض المباراة احتجاجًا على القرار، مما أدى إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للوائح. وبناء على ذلك، أصدرت الرابطة قرارًا بمنح نادي الزمالك فوزًا اعتباريًا بثلاثة أهداف دون رد (3-0)، إلى جانب خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، بالإضافة لتحميله كافة الخسائر المادية الناتجة عن إلغاء اللقاء.

تحركات قانونية من الطرفين

ردًا على العقوبات، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، متهمًا إياهم بمخالفة اللوائح في إدارة ملف المباراة. على الجانب الآخر، بادر الزمالك بإرسال خطاب رسمي للجنة، أكد فيه عدم اختصاصها بنظر مثل هذه النزاعات، بناءً على لوائح اتحاد الكرة التي تمنح الفصل لمجالس داخلية متخصصة.

لاحقًا، أصدرت اللجنة الأولمبية قرارها برفض شكوى الأهلي، مؤكدة على أن الإجراءات التي اتُخذت كانت صحيحة، وأن النادي لم يلتزم بتقديم طلب استقدام حكام أجانب في الوقت المحدد، مما أسقط أحقيته في الاعتراض.

ردود أفعال متباينة

أشعلت الأزمة موجة من الجدل الكروي في الشارع الرياضي المصري، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد لحق الأهلي في المطالبة بالعدالة التحكيمية، ومعارض ينتقد انسحاب الفريق واعتبره تصرفًا غير مسؤول. كما اتهم كثيرون المسؤولين في اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعدم الشفافية وسوء الإدارة، بينما رأى آخرون أن الأهلي لم يلتزم باللوائح فخسر موقفه القانوني.

أن أزمة مباراة القمة الأهلي الزمالك ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت السنوات الأخيرة تكرارًا لوقائع مشابهة سواء من انسحاب الأهلي أو احتجاج الزمالك، ما يفتح ملفًا دائمًا حول الصراع بين القطبين، وقضية التحكيم المصري مقابل الحكام الأجانب في مباريات الدوري المصري الممتاز.

كما أن اللجنة الأولمبية المصرية، التي تولت النظر في الشكاوى، شددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتقديم أي طلبات أو اعتراضات في الأوقات المحددة، وهو ما لم يحدث من جانب الأهلي في هذه الواقعة، حسب ما ورد في قرارات اللجنة.

الأزمة ألقت الضوء مجددًا على مشاكل إدارة الكرة المصرية، وسط دعوات جماهيرية وإعلامية بضرورة إعادة النظر في منظومة التحكيم والانضباط، وضمان العدالة لجميع الأندية، خصوصًا في مباريات حساسة بحجم القمة بين الأهلي والزمالك.