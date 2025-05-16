نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال اجتماعه بـ الخطيب.. ريفيرو يحدد نقطة ضعف مُقلقة في الأهلي ويشيد بهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي، بفندق إقامة المدير الفني، الحديث في العديد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق.

وأبدى الإسباني ريفيرو قلقه من ضعف اللياقة البدنية لأغلب لاعبي الفريق، مشيرًا في حديثه مع بيبو إلى أنه يتابع الفريق جيدًا منذ فترة وأن أكثر ما لفت نظره هو الضعف اللافت للنظر في لياقة أغلب لاعبي الفريق.

كما أشاد ريفيرو بقدرات اللاعب كريم الدبيس، مؤكدا إنه لاعب شاب، ويمتلك إمكانيات جيدة وقابل للتطور، وأنه قادر على ذلك رفقة جهازه المعاون.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدًا السبت فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.