نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطلب المشاركة في مونديال اليد بمصر ويستند إلى حق الدولة المنظمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مخاطبة اتحاد كرة اليد من أجل ترشيح النادي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

ويستند الزمالك في طلبه إلى أن مصر هي الدولة المنظمة للبطولة، والمسند إليها التنظيم من قبل الاتحاد الدولي للعبة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد.

ووفقًا للوائح، فإنه من حق الدولة المنظمة أن يمثل فريقان منها في البطولة، كما أن اتحاد اليد هو الجهة المعنية بالأمور الفنية الخاصة بالبطولة أمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم فمن حقه تحديد الفريق الثاني المشارك من مصر، في ظل أحقية بطل السوبر الأفريقي في المشاركة تلقائيًا، وبالتالي يحق للاتحاد المحلي اختيار الفريق الثاني من نفس الدولة المنظمة للبطولة.

ومن مصلحة اللعبة في مصر أن يشارك فريقان في المونديال، لما لذلك من فوائد فنية تعود بالنفع على المنتخب الأول، نظرًا لاحتكاك اللاعبين بفرق عالمية مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب النواحي التسويقية والتجارية والجماهيرية، التي تعد ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى قيمة البطولة واهتمام الدولة المصرية بها على كافة المستويات.

وسيكون خطاب الزمالك إلى اتحاد اليد مدعومًا بتجارب مماثلة في دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر عند تنظيمهم لمونديال الأندية لكرة اليد، نظرًا لأن التنظيم يسند إلى الدول وليس إلى الأندية.