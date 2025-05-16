نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثالث تواليًا.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلًا في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، قائمة "فوربس" السنوية للرياضيين العشرة الأعلى دخلا في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي والخامس في مسيرته.

ووفقا لمجلة "فوربس"، قدر إجمالي دخل الأسطورة البرتغالية بنحو 275 مليون دولار بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

زاد الهداف التاريخي للعالم دخله بمقدرا 15 مليون دولار من خلال الإعلانات خارج الملعب، بالإضافة إلى صفقات الرعاية المربحة المدعومة بمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم مكاسبه المالية الكبيرة، لم يحقق رونالدو "40 عاما" حتى الآن أي لقب مع فريقه السعودي، ما عدا كأس الأندية العربية، مقارنة بالألقاب العديدة التي فاز بها أثناء وجوده في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

إلى ذلك، قفز نجم كرة السلة الأميركي ستيفن كاري، لاعب فريق غولدن ستيت واريورز، إلى المركز الثاني في القائمة بمبلغ 156 مليون دولار.

وجاء الملاكم تايسون فيوري ثالثا بثروة بلغت 146 مليون دولار، وصعد نجم كرة القدم الأميركية داك بريسكوت، لاعب دالاس كاوبويز، إلى المركز الرابع بمبلغ 137 مليون دولار، وذلك بفضل مكآفات التوقيع القياسية وتمديد عقده.

في غضون ذلك، تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس برصيد 135 مليون دولار "نفس رقم العام الماضي"، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي، بينما استمر في تلقي رعاية رفيعة المستوى من علامات تجارية مثل أديداس وأبل.

وجاء ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة، والذي يقترب من نهاية مسيرته الحافلة، في المرتبة السادسة بثروة بلغت 133.8 مليون دولار.

واحتل خوان سوتو، لاعب فريق نيويورك ميتس للبيسبول، المركز السابع بدخل بلغ 114 مليون دولار، ووقع اللاعب الدومينيكي البالغ من العمر 26 عاما على عقد مدته 15 عاما بقيمة 765 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ لعبة البيسبول.

حل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة، في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.

وجاء خلفه نجم البيسبول شوهي أوتاني بثروة بلغت 102.5 مليون دولار، بينما يحتل نجم كرة السلة الأميركي كيفن دورانت، لاعب فينيكس صنز، المركز العاشر بثروة بلغت 101.4 مليون دولار.