الرياضة

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي

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تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 16/5/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون

  • حراسة المرمى: بينتو
  • خط الدفاع: الغنام، لاجامي، آل فتيل، بوشل.
  • خط الوسط: الصليهم، بروزوفيتش، أيمن.
  • خط الهجوم: اوتافيو، ساديو ماني، رونالدو.

ويحتل العالمي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و6 تعادلات وخسر مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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