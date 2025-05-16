نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 16/5/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، آل فتيل، بوشل.

خط الوسط: الصليهم، بروزوفيتش، أيمن.

خط الهجوم: اوتافيو، ساديو ماني، رونالدو.

ويحتل العالمي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و6 تعادلات وخسر مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.