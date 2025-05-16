الرياضة

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل العالمي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و6 تعادلات وخسر مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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