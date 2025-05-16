نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل العالمي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و6 تعادلات وخسر مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.