نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنزرتي يلمح لقيادة الوداد في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لمّح المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، إلى إمكانية مشاركته في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تُجرى في يونيو المقبل.

وصرح البنزرتي (75 عامًا) لقناة «الكأس» القطرية عقب لقاء فريقه الخميس ضد الترجي في ختام منافسات الدوري التونسي، بأنه قد يكون موجودًا في مونديال الأندية.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اتصالات بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، الذي أقال مدربه الجنوب افريقي رولاني موكوينا، والمدرب التونسي لقيادته خلال مشاركته في كأس العالم.

ولم تصدر تعليقات رسمية من الفريق المغربي حتى الآن.

وقاد البنزرتي فريقه الحالي الاتحاد المنستيري لاحتلال المركز الثاني ببطولة الدوري التونسي المؤهل لمسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وينافس الاتحاد المنستيري على الفوز بلقب كأس تونس هذا الموسم، حيث يلعب ضد النادي الإفريقي الأحد في دور الثمانية للمسابقة.