نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوفود المشاركة بالبطولة الإفريقية للشطرنج: حُسن التنظيم يعزز فرص مصر لاستضافة المزيد من الفعاليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة، إشادات واسعة من جانب الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات المقامة في القاهرة حتى يوم الثلاثاء المقبل بحُسن التنظيم مؤكدين أنها تعد من أفضل البطولات القارية التي شاركوا فيها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في البطولة في تعليقاتهم خلال منافسات البطولة أنه تم توفير كافة سبل الراحة من خلال فريق عمل منظم من جانب الاتحاد يقوده دكتور كريم وجيه مدير البطولة والمعين من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج، والذي يعمل على تذليل أي عقبات أن وجدت، مؤكدين أن زملائهم في دولهم ندموا على عدم المشاركة في البطولة الأفريقية بعدما شاهدوا من خلال الصور والفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا مدى التنظيم والإقامة الفاخرة في الفندق المستضيف لهذا الحدث القاري الكبير.

وأكدت الوفود المشاركة في البطولة أن استضافة مصر لذلك الحدث القاري ونجاحه الكبير سوف يعزز من فرص القاهرة لاستضافة المزيد من البطولات سواء العربية أو القارية والدولية وهو ما نقلونه إلى رؤساء اتحادات دولهم لما لمسوه من تعاون كبير من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج وعلى رأسهم اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد، والأستاذ جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وكافة أعضاء مجلس الإدارة الذين يتواجدون بشكل مستمر على مدار المنافسات لمتابعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن اختيار إقامة البطولة الإفريقية جاء بعناية فائقة، نظرا لقربه الشديد من المتحف المصري الجديد ومنطقة أهرامات الجيزة مما يمنح الوفود المشاركة سهولة زيارة تلك المعالم السياحية مما يتسق مع الرؤية العامة بتنشيط معدلات السياحة وهو ما تحقق بالفعل في البطولة الأفريقية للشطرنج.

وقدم اللواء مختار عمارة، الشكر والتقدير إلى كافة مسئولي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على ما قدموه من دعم وجهد لإنجاح البطولة لتعزيز مكانة القاهرة في استضافة كافة الفعاليات والبطولات وهو ما يتحقق بالفعل بما تلقاه من إشادات واسعة من جانب رؤساء وفود الدول المشاركة مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت لمجتمع الشطرنج وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات 17 دولة والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج كل من الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب إفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وتستكمل غدا السبت منافسات البطولة الأفريقية بداية من الساعة الساعة الخامسة مساءا حتى الحادية عشر مساءا حيث حصلت الفرق على راحة من المباريات للتعرف على المعالم السياحية في القاهرة على أن تستمر المنافسات يومي الأحد والاثنين المقبلين أيضا من الساعة الـ 5 مساء على أن يكون حفل الختام يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء.

وتشارك مصر في منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و5 لاعبات وهم باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعب مصري في المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.