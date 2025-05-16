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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن هناك طفرة كبيرة في لعبة الكاراتيه على مدار السنوات الماضية على كافة الأصعدة، مشرًا إلى أن مصر استطاعت منافسة اليابان على المركز الأول في بطولات العالم في آخر سنوات وهو مالم يحدث في السابق.

رئيس اتحاد الكاراتيه: مصر تنافس اليابان عالميًا وتتسيد إفريقيا.. ونسعى لتنظيم تاريخي لبطولة العالم

وأضاف الدهراوي خلال لقائه لبرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الكاراتيه المصري تسيد القارة الأفريقية وهناك فارق كبير بين فراعنة الكاراتيه و أقرب المنافسين في القارة السمراء، مؤكدًا أن في آخر دورة ألعاب أفريقية استطاع الكاراتيه حصد ١٠ ميداليات ذهبية فيما حصل صاحب المركز الثاني على ٣ ميداليات وهو إنجاز يحسب إلى اتحاد الكاراتيه، كما ساهم بشكل كبير في حسم البعثة المصرية للمركز الأول.

كما استطاع الكاراتيه الفوز بالمركز الأول في الدوري العالمي بالبريميرليج، الذي أقيم في أبريل الماضي على صالة ستاد القاهرة الدولي على حساب اليابان صاحب المركز الثاني وحصدت مصر على ١١ ميدالية متنوعة بواقع ٤ ذهبيات وفضيتين و٥ ميداليات برونزية.

وأشاد الدهراوي، بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللرياضة المصرية والاهتمام بالبنية التحتية التي تساعد على استضافة البطولات الدولية والقارية وعلى رأسها الدوري العالمي للكاراتيه الذي يقام سنويًا بالقاهرة ويلقى دائمًا اشادة واسعة من قبل رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأرجع الدهراوي التفوق الكبير للكاراتيه المصري في المحافل الدولية إلى دقة اختيار من يمثل مصر من خلال اختبارات عادلة بين اللاعبين لأختيار الأفضل، إضافة إلى إقامة المعسكرات الخارجية التي تمنحهم احتكاكات قوية قبل أي بطولة قوية.

واختتم الدهراوي حديثه، أن القاهرة تستعد لاستضافة بطولة العالم بعد غياب ٣٨ عامًا، موصحًا أن الاتحاد المصري للكارتيه يبذل قصار جهده من أجل تحقيق أفضل تنظيم لرفع شأن الرياضة المصرية عالميًا