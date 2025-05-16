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أحمد جودة - القاهرة - أشاد فيسنتي ​ديل بوسكي​ المدرب السابق لمنتخب ​اسبانيا​ و​ريال مدريد​، بالعمل الرائع الذي قام به الإيطالي ​كارلو أنشيلوتي​ كمدرب للفريق الملكي.

ديل بوسكي يشيد بعمل أنشيلوتي في ريال مدريد

توقّع ديل بوسكي أن يجِد المُدرّبون اللاّحقون صعوبةً في تجاوز إنجازات أنشيلوتي وطريقة إدارته للفريق.

ووصف أداء أنشيلوتي خلال فترة تدريبه بأنّهُ نموذج للمعرفة الكروية ونجاحه في بناء "غرفة ملابس متماسكة، مؤكدًا على أن مسيرته كانت رائعة وأن مهمّة من سيأتي بعده ستكون صعبة.

عن مفاتيح النجاح في تدريب ريال مدريد، أوضح ديل بوسكي أن "قيادة المجموعة" هي الأساس، وهو ما برع فيه أنشيلوتي.