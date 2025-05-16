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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنه كان لقبا صعبا تحدى به برشلونة الكثير من الظروف.

لابورتا بعد التتويج بالليجا: فزنا بالبطولة الأصعب

في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال لابورتا: "هذه الليجا كانت الأصعب، وأنا سعيد جدًا برؤية جماهير برشلونة تستعيد الفرح. لقد فزنا بهذه البطولة ضد الجميع وضد كل الظروف".

وأضاف: "اللاعبون، وفليك مع طاقمه، وديكو مع فريقه. لقد قدمنا موسمًا تاريخيًا".

وتابع: "هذه الليجا هي لجماهير برشلونة، رغم كل محاولات زعزعة الاستقرار، منحونا ثقتهم. أنا سعيد جدًا، إنها انتصار للمشجعين الذين ملأوا مونتجويك ورافقونا في كل مكان".

واستكمل: "بهذا الفريق، الذي يملك الحاضر والمستقبل، ما زلنا قادرين على تحقيق المزيد".

وزاد: "أمنح هذا الموسم تقييمًا ممتازًا. كنا الأفضل، وانتزعنا الألقاب من الغريم التقليدي. جماهير برشلونة لا تريد فقط الفوز، بل أن يتحقق ذلك بأسلوب جميل".

ونوه: "هذا الفريق يعزف موسيقى خاصة، يلعب بلا تعقيدات، يشعر بألوان النادي، ويعكس روحًا جماعية رائعة. لقد أعادوا الحب لجماهير برشلونة".

ولم يفوت لابورتا الفرصة لتوجيه تحية خاصة للنجم الشاب لامين يامال، صاحب الهدف الحاسم: "لامين يامال عبقري في كرة القدم، إنه يعيش في مستوى لا يصل إليه سوى القلائل. سجل هدفًا رائعًا في الزاوية، ولا يملك فقط المهارة الفردية بل يحرك الفريق بأكمله".

وفي ختام تصريحاته، كشف لابورتا عن موعد العودة المنتظرة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، مؤكدًا: "سنعود إلى كامب نو في أغسطس المقبل، إذا سارت الأمور كما هو مخطط، وستبدأ الوتيرة تتسارع في الأعمال الإنشائية".