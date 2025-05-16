نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفتح، في إطار منافسات دوري روشن السعودي، لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب الفتح، مباراة الهلال والنموذجي، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة الدوري السعودي.

وحسم فريق اتحاد جدة رسميًا لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-25 برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الهلال في وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة، ويحتل الفتح المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

موعد مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لدوري روشن لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA1.