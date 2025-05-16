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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفتح، في إطار منافسات دوري روشن السعودي، لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب الفتح، مباراة الهلال والنموذجي، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة الدوري السعودي.

وحسم فريق اتحاد جدة رسميًا لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-25 برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الهلال في وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة، ويحتل الفتح المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: متعب الحربي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد إليامي.

▪︎خط الوسط: روبين نيفيز، محمد كنو، ميلينكوفيتش سافيتش.

▪︎خط الهجوم: مالكوم دي أوليفرا، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

موعد مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لدوري روشن لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA1.