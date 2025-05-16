نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعهد برازيلي بحماية أنشيلوتي بعد عزل رئيس اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة العدل في ريو دي جانيرو، بعزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز، وتعيين مراقب لتولي رئاسته.. وتعهد بأنه سيلتزم بالعقود السارية، ما يشمل عقد مدرب المنتخب الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تعهد برازيلي بحماية أنشيلوتي بعد عزل رئيس اتحاد الكرة

وأمر القاضي جابرييل زيفيرو بعزل رودريجيز لاعتباره أن هناك مخالفات في توقيع اتفاقية أبرمت في عام 2022 من قبل قيادات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والتي كانت أساسا للانتخابات التي أجراها الاتحاد في ذلك العام.

وتم التشكيك في صلاحية هذا الاتفاق بسبب شكوك حول تزوير توقيع أحد الموقعين، أنطونيو كارلوس نونيس دي ليما، المعروف باسم العقيد نونيس، الذي تم تشخيص إصابته بورم في المخ عام 2018.

ويأتي عزل رودريجيز بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي -المدير الفني لريال مدريد- مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي.

وفي 24 مارس أجرى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انتخابات جديدة أعيد فيها انتخاب رودريجيز، من دون معارضة وبالإجماع من جميع الاتحادات الإقليمية والأندية المحترفة، لولاية جديدة ستبدأ في عام 2026 وتنتهي في عام 2030.

وكان رودريجيز يعتزم تقديم أنشيلوتي في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو في 26 مايو المقبل، وهو التاريخ الذي من المقرر أن يعلن فيه المدرب الجديد عن أول قائمة للاعبين لمباراتي تصفيات كأس العالم اللتين ستلعبهما البرازيل ضد الإكوادور في 5 يونيو في جواياكيل، وضد باراجواي في 10 يونيو في ساو باولو.

وأعلن المراقب المعين من قبل المحكمة، فرناندو سارني، الذي تولى رئاسة الهيئة أمس الخميس بأمر قضائي، أنه سيحافظ على "العقود السارية" و"سيحافظ على الأنشطة الرياضية" للمنتخب.

كما أعلن المراقب الجديد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وهو نائب رئيس الكيان، أنه سيدعو إلى انتخابات "بصورة عاجلة" لانتخاب إدارة جديدة للفترة 2025-2029.