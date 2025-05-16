نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبقى ريال بيتيس على آماله الضئيلة بخوض دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2005-2006 بإنقاذ نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه رايو فايكانو بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، وذلك في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال

وقبل مرحلتين على ختام الموسم، يجد بيتيس نفسه على بعد خمس نقاط من فياريال، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والفائز الأربعاء على ليغانيس 3-0.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع بنفس عدد نقاط فياريال قبل مباراته لاحقا الخميس ضد مضيفه خيتافي.

وأنهى فايكانو الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما خورخي دي فروتوس (37) والفرنسي فلوريان لوجون (6+45)، لكن بيتيس عاد في الشوط الثاني بفضل الكولومبي كوتشو هرنانديس (51) وإيسكو (61 من ركلة جزاء).

وهذا التعادل الثالث تواليا لبيتيس، بعد أول ضد فيورنتينا الإيطالي 2-2 بعد التمديد في إياب نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" التي بلغ مباراتها النهائية حيث يلتقي تشلسي الإنكليزي في 28 الحالي، وثان على أرضه ضد أوساسونا 1-1 في المرحلة الماضية، مهدرا نقطتين ثمينتين لصراع المشاركة في دوري الأبطال.

وما يزيد من مهمة النادي الأندلسي صعوبة أنه يحل في المرحلة المقبلة قبل الأخيرة ضيفا على أتلتيكو مدريد الثالث الذي مني الخميس بهزيمته السادسة للموسم وجاءت على يد مضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين سجلهما أليخاندرو كاتينا (25) والكرواتي أنتي بوديمير (82) بكرتين رأسيتين.

لكن هذه الخسارة لا تحمل أي تأثير على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 11 نقطة على بيتيس، لكنها تسببت بحسم جاره ريال مدريد، الفائز الأربعاء على مايوركا 2-1 في الوقت القاتل، للوصافة بما أنه يتقدم بفارق 8 نقاط على "لوس روخيبلانكوس" قبل مرحلتين على النهاية.

وتتجه الأنظار لاحقا إلى كاتالونيا حيث سيكون برشلونة أمام فرصة حسم اللقب في حال فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول كونه يتقدم حاليا بفارق أربع نقاط على ريال مدريد وسيرتفع إلى سبع في حال الانتصار.