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أحمد جودة - القاهرة - سلّط تقرير صحفي ألماني، الضوء على موقف نادي برشلونة الإسباني من إمكانية التعاقد مع مدافع منتخب ألمانيا، جوناثان تاه، في ظل رحيله عن باير ليفركوزن نهاية الموسم.

برشلونة مصمم على حسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

وبحسب ما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن النادي الكتالوني لا يزال يحتفظ باهتمامه بضم تاه، رغم الحديث عن اقتراب بايرن ميونخ من حسم الصفقة.



وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني لم يستسلم بعد في سباق التوقيع مع قلب الدفاع، ويواصل مراقبة الموقف عن كثب.

وأكد التقرير أن إدارة برشلونة ترى أن عملية تسجيل اللاعب لن تكون عائقًا، في حال تمت الصفقة، مشيرة إلى أن المدرب الجديد هانز فليك يضع تاه ضمن أولوياته لتعزيز الخط الخلفي للموسم المقبل، ويُبدي رغبة قوية في جلبه إلى “كامب نو”.