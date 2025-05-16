نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتح ستاد برج العرب، أبوابه مساء اليوم الجمعة، لاستقبال ديربي الإسكندرية، حيث المواجهة المرتقبة بين فريق سموحة أمام شقيقه الأكبر فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من مجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي.

طاقم تحكيم المباراة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الليلة بين سموحة والاتحاد السكندري، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد معروف.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: محمد إبراهيم الدسوقي.

حكما رابعا: إسلام أبو العطا.

حكم تقنية الفيديو: عبد العزيز السيد.

حكم مساعد تقنية الفيديو: محمد عزازي.

يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السادس من مجموعة تفادي الهبوط برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة.