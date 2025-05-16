نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الإسماعيلي، حيث مواجهة الجولة السابعة من مباريات مجموعة تفادي الهبوط، لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مدينة الإسماعيلية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

طاقم تحكيم المباراة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: آمين عمر.

حكم مساعد أول: سمير جمال.

حكم مساعد ثاني: أحمد جمال.

حكما رابعا: هاني عبد الفتاح.

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي.

حكم مساعد تقنية الفيديو: محمد محمود لطفي.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يقع في المرتبة التاسعة والأخيرة في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط، بينما يأتي فريق مودرن سبورت في المرتبة الثامنة بنفس رصيد الدراويش 19 نقطة.