نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش وانبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب جهاز الرياضة مواجهة الليلة بين فريق طلائع الجيش، حين يستضيف نظيره فريق إنبي، في إطار مباريات الجولة السابعة من مجموعة تفادي الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، وتنقل المباراة عبر قنوات أون سبورت المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري بشكل حصري.

طاقم تحكيم المباراة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش وانبي، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمود وفا.

حكم مساعد أول: أسامة عبد اللطيف.

حكم مساعد ثاني: جلال أحمد.

حكما رابعا: طارق مصطفى.

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور.

حكم مساعد تقنية الفيديو: أحمد صلاح.

يذكر أن فريق طلائع الجيش يحتل المركز الثالث في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 26 نقطة، بينما يأتي فريق إنبي رابعا برصيد 24 نقطة.