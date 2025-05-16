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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي، العرض المغري المقدم من نادي الهلال السعودي لتولي القيادة الفنية للفريق، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

موقف ماركو سيلفا من تدريب الهلال السعودي

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أبلغ سيلفا إدارة الهلال برغبته في الاستمرار داخل القارة الأوروبية، مفضلًا مواصلة مشواره التدريبي في البريميرليغ، رغم العرض المالي الكبير الذي قُدم له للانضمام إلى دوري روشن السعودي بدءًا من الموسم المقبل.

وكان المدرب البرتغالي قد أجرى عدة اجتماعات مع مسؤولي النادي العاصمي لمناقشة تفاصيل العرض، حيث أبدى الهلال اهتمامًا بضمه لقيادة الفريق في مونديال الأندية، وطالب برده النهائي خلال هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أن رفض سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، بدوره عرض الهلال لتدريب الفريق في البطولة العالمية، متمسكًا بالبقاء على رأس الجهاز الفني للنيراتزوري في الموسم الجديد.

