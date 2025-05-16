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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن نادي ريال مدريد بدأ أولى خطواته الجادة للتعاقد مع موهبة ريفر بليت الصاعدة، فرانكو ماستانتونو، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بالمواهب الشابة الواعدة.

ريال مدريد يقترب من حسم ثاني صفقاته بعد ضم أرنولد

وذكرت شبكة “TYC SPORTS” أن إدارة النادي الملكي تواصلت رسميًا مع اللاعب الأرجنتيني الشاب، تمهيدًا لضمه إلى كتيبة الميرينغي. وأوضحت أن وكيل أعمال ماستانتونو تواجد مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد اجتماعًا مع ممثلي ريال مدريد لمناقشة تفاصيل الصفقة المحتملة.

كما أشارت التقارير إلى أن النادي أجرى مكالمة فيديو مع اللاعب، الذي أبدى حماسًا كبيرًا لفكرة الانتقال إلى “سانتياغو برنابيو” وارتداء القميص الأبيض.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة ريال مدريد لبناء جيل جديد من النجوم، حيث يضع عينه أيضًا على صفقات أخرى مثل المدافع ديان هويسين، والظهير الأيسر ألفارو كاريراس، في حين حسم بالفعل صفقة النجم الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد.

