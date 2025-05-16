نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مرتقب بين المغرب وجنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي تُقام حاليًا في مصر، بعد أن حجز كل من منتخبي جنوب إفريقيا والمغرب بطاقتي العبور إلى النهائي عقب انتصارين ثمينين في نصف النهائي.

نجح منتخب جنوب إفريقيا للشباب في اقتناص بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب نيجيريا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في نفس اليوم، تمكن منتخب المغرب للشباب من التغلب على نظيره منتخب مصر بهدف دون رد، في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ليحسم "أشبال الأطلس" تأهلهم إلى النهائي عن جدارة.

موعد المباراة النهائية بين المغرب وجنوب إفريقيا

من المنتظر أن يُقام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بين منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل 18 مايو 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب

على الرغم من انتهاء مشوار منتخبي مصر ونيجيريا عند الدور نصف النهائي، إلا أن جميع المنتخبات الأربعة التي بلغت هذا الدور، وهي:

المغرب

جنوب إفريقيا

مصر

نيجيريا

قد ضمنت رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب، والمقررة إقامتها في تشيلي خلال الفترة المقبلة.