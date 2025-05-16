نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الخسارة أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا حلم الوصول إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، بعد خسارته مساء الخميس أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حاليًا في مصر.

هدف قاتل يُقصي "الفراعنة الصغار"

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب المغربي يونس العبدلاوي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله إسماعيل عواد، ليسكن الكرة شباك المنتخب المصري، مانحًا منتخب "أشبال الأطلس" بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وبهذا الانتصار، تأهل المنتخب المغربي لملاقاة منتخب جنوب إفريقيا في النهائي، بعد أن حسم الأخير مواجهته أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف في نصف النهائي الآخر.

مصر في مواجهة نيجيريا لتحديد المركز الثالث

وبعد الإقصاء من نصف النهائي، يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمقرر إقامتها يوم الأحد 18 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مشوار منتخب مصر في البطولة

قدم "الفراعنة الصغار" أداءً قويًا في الأدوار السابقة، حيث:

تأهلوا من دور المجموعات بعدما خاضوا 4 مباريات، فازوا على جنوب إفريقيا وتنزانيا، وتعادلوا مع زامبيا، وخسروا أمام سيراليون، ليحصدوا 7 نقاط أهلتهم إلى الدور ربع النهائي.

وفي دور الثمانية، تفوق المنتخب المصري على منتخب غانا، بينما أطاح المنتخب المغربي بمنتخب سيراليون في نفس المرحلة.

مشاركة مصر في كأس العالم للشباب

ورغم الخروج من سباق اللقب القاري، إلا أن منتخب مصر للشباب نجح في تحقيق أحد أبرز أهدافه خلال البطولة، بعدما ضمن رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب، التي ستُقام في تشيلي خلال الفترة المقبلة.