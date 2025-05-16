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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وفد اللجنة الأولمبية المصرية الذي حرص على زيارة مضمار الدراجات لمتابعة منافسات البطولة الأفريقية للمضمار التى تحتضنها القاهرة في الفترة من 11وحتى 16مايو الجاري.

وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للمضمار

وأعرب الوفد الذي ضم كلا من: اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة ومحمد مطيع السكرتير العام المساعد واللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة، عن دعمه لاتحاد الدراجات في تنظيم هذه البطولة القارية الهامة.

وأشادوا بالنجاح الكبير في تنظيم البطولة والمنافسات القوية التي تتم في جو رياضي هادئ، في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وأكد اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة الأولمبية علي دعمه لاتحاد الدراجات الذي ينظم واحد من أكبر البطولات داخل القارة السمراء، معبرا عن دعمه الكامل للكابتن أيمن علي حسن ومجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات في كل الفعاليات التي يتم تنظيمها.

وأعرب حازم حسنى عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني في منافسات البطولة وتصدره الترتيب العام في المنافسات التي أجريت حتى الآن.

بالاضافة لنجاح منتخب الباراسيكل في حصد لقب البطولة الأفريقية التي أقيمت يومي 11 و12 مايو الجاري.

ومن جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعبر عن أجواء المودة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حيث إنها لا تبخل بتقديم كل سبل الدعم للاتحادات.

وشدد على بذل كل الجهد من أجل خرج البطولة بشكل مشرف أمام ضيوف مصر الذين يمثلون 13 دولة أفريقية.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 30 ميدالية متنوعة بعد أن حصد لاعبو المنتخب الوطني أمس 8 ميداليات جاءت كالتالي 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، فيما يحتل المركز الثاني منتخب جنوب إفريقيا برصيد 26 ميدالية متنوعة وفي المركز الثالث الجزائر برصيد 8 ميداليات.

وتشهد البطولة الأفريقية للمضمار مشاركة 13 دولة، هي: مصر، وتونس، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وسيشل، ونيجيريا، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبنين، وكوت ديفوار، وأوغندا، جنوب السودان