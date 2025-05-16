نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيدري يحتفل بتتويج برشلونة بلقب الليغا ويهدي الانتصار لعائلته: "هذا نادِ أحلامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر بيدري غونزاليس، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة بعد حسم فريقه لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه، عقب الفوز المستحق الذي حققه برشلونة على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس.

وجاء التتويج رسميًا بالليغا بعد سلسلة من العروض القوية خلال الموسم، توجها الفريق بانتصار خارج الديار أمام الغريم الكتالوني، ليُعلن عودته لمنصة التتويج المحلية من جديد.

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، أكد بيدري أن المباراة لم تكن سهلة، مشيرًا إلى احترامه لأداء الفريق الخصم، وقال: "إسبانيول كان يدرك تمامًا أننا نلعب من أجل حسم لقب الدوري، لقد قدموا مباراة جيدة، لكن الأهم أننا نجحنا في تحقيق الفوز وضمان التتويج، وهو ما كنا نطمح إليه".

بيدري، الذي خاض مباراته رقم 200 بقميص برشلونة، لم يُخفِ مشاعره الجياشة تجاه النادي، مؤكدًا أنه يعيش حلم الطفولة بارتداء قميص البلوجرانا يومًا بعد يوم. وأضاف: "هذا هو نادي أحلامي. أستمتع بكل يوم أرتدي فيه هذا القميص. اليوم بلغت 200 مباراة مع الفريق، وآمل أن أواصل العطاء وتحقيق المزيد".

ولم ينسَ بيدري خلال احتفاله باللقب أن يوجه التحية والدعم لمن وقفوا إلى جانبه في أصعب الفترات، قائلًا: "أهدي هذا التتويج إلى والديّ وأخي، الذين كانوا بجانبي دائمًا، خصوصًا خلال الفترات العصيبة التي عانيت فيها من الإصابات المتكررة. دعمهم كان لا يقدر بثمن".

واختتم اللاعب حديثه برسالة تُبرز أهمية التقدير لمثل هذه اللحظات: "لا يمكن الفوز بالدوري كل يوم، ولذلك يجب أن نستمتع بهذا الإنجاز ونقدّره كما يستحق، إنه لقب غالٍ وجاء نتيجة تعب موسم كامل".