نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت 17 مايو 2025 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث المباراة.



فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل البنك الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 46 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.



موقف الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري



احتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.



في حين احتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

